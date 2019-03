Nowa, wyjątkowa marka detailingowa już na rynku!

Sunnycar Detailing to 12 produktów stanowiących przemyślany zestaw, który pozwala w pełni zadbać o samochód. Wśród nich znaleźć można Sunnycar Wheel Cleaner Gel o unikatowej żelowej konsystencji oraz Sunnycar Wet Wax, wosk na mokro zawierający w składzie kwarc. Ponadto także kosmetyki przeznaczone do mycia wstępnego i właściwego, usuwania plam i przebarwień, czyszczenia opon, felg, karoserii, wnętrza pojazdu: tapicerki i kokpitu oraz wosk na mokro.

Każdy z tych specyfików posiada inny, świeży zapach, potęgujący przyjemność płynącą z pielęgnacji samochodu. Zamknięty jest w prostym, eleganckim, przywodzącym na myśl ruch opakowaniu, zachęcającym do dbania o auto. Wszystkie nasze kosmetyki charakteryzują się wysoką jakością, skutecznością oraz łatwością w użyciu, co oznacza m.in., że nie wymagają do wykorzystania specjalistycznych akcesoriów.

Produkty marki Sunnycar Detaling znaleźć można w sieciach handlowych, ale także w najlepszych punktach sprzedaży na rynku tradycyjnym oraz w sklepach internetowych. Dzięki temu dostępne są zarówno dla profesjonalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w sztuce pielęgnacji samochodu. Szczególne korzyści uzyskuje klient sieci handlowych, który dzięki naszemu nowemu brandowi otrzymuje dostęp do wysokiej jakości, profesjonalnej linii kosmetyków detailingowych w dobrej cenie.

Sunnycar Detaling to marka działająca na zmysły, przynosząca przyjemność ze stosowania, wyjątkowa, ekskluzywna, ale dostępna. Jednocześnie radosna i nieco zwariowana. Umożliwia pełniejsze doświadczanie kontaktu z samochodem i szczęścia, płynącego z tego spotkania. Rozwija więź pomiędzy autem a kierowcą poprzez umilanie czasu, jaki ze sobą spędzają.