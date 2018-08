Uniwersalna marka kosmetyków samochodowych przeznaczona dla mężczyzn oraz kobiet

Na polskim rynku funkcjonuje od pewnego czasu coraz bardziej popularna marka kosmetyków i akcesoriów samochodowych Brumm. Jej nazwa to onomatopeja, którą potrafią wymówić nawet dzieci, i która ma podkreślać uniwersalność produktów tej marki. Są one bowiem przeznaczone dla każdego użytkowania samochodu: amatora, profesjonalisty, mężczyzny ale także często pomijanych kobiet.

Producent zdecydował się zaadresować swoje kosmetyki i akcesoria szczególnie do tych osób, które nie znają się dobrze na pielęgnacji samochodu. Dlatego są one wysokiej jakości, bardzo łatwe w aplikacji i nie wymagają użycia dodatkowego sprzętu. Jednocześnie są zaprojektowane w taki sposób, że każdy z nich rozwiązuje konkretny problem na jaki można natrafić w trakcie eksploatacji auta. Dodatkowo ich unikalny i przyjemny zapach oraz uniwersalny kolor opakowań powoduje, że są atrakcyjne wizualnie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Oferta produktowa jest szeroka i kompleksowa zapewnia możliwość całościowej pielęgnacji i ochrony samochodu. W jej skład wchodzą:

Kosmetyki samochodowe – do mycia zarówno bezwodnego jak i z użyciem wody. W tym między innymi bezpieczne i w pełni ekologiczne środki do czyszczenia zarówno wnętra samochodu jak i jego karoserii. Ponadto wyjątkowe w swej sile działania preparaty do czyszczenia felg i opon w aerozolach. A także zapachy do samochodu, woski na mokro i wiele innych.

Akcesoria:

do mycia samochodu – uzupełniająca poprzednią kategoria ze szczotkami gąbkami oraz ściągaczkami wody

na tablety, telefony i inne produkty elektroniczne – ułatwiają korzystanie z wszechobecnych w dzisiejszych czasach telefonów czy tabletów w samochodzie. Znajdziemy wśród nich m.in. różne uchwyty, ładowarki samochodowe, rozdzielacze, czy kable USB

zwiększające bezpieczeństwo i wygodę w podróży – takie jak m.in. apteczka samochodowa, ale także przydatne w razie awarii w ciemnym miejscu światło chemiczne, rozkładana saperka niezbędna do odkopania zakopanego w piasku lub śniegu pojazdu, czy kamizelki, linki holownicze i nóż życia czyli młotek z nożem, który może uratować życie kierowcy i pasażerom w momencie zablokowania się pasów bezpieczeństwa lub drzwi samochodu

Pasy i liny – produkowane na terenie unii europejskiej, które odznaczają się zwiększoną wytrzymałością

Produkty przydatne w zimie – w tym na przykład ochraniacze uszczelek zabezpieczające je przez zamarzaniem oraz łańcuch w spreju, który naniesiony na powierzchnię opony umożliwia uzyskanie lepszej przyczepności na zaśnieżonej lub oblodzonej drodze.

Produkty Brumm maja sprawić, że każdy niezależnie od swoich umiejętności będzie mógł zadbać o swój samochód w taki sposób na jaki tylko ma ochotę. Jeśli jednak ktoś nie wie jak to zrobić zawsze może zwrócić się do producenta poprzez jego stronę internetową lub Facebooka i go o to zapytać. A kiedy uzyska odpowiedź i wcieli ją w życie będzie mógł cieszyć się z niczym nie zakłóconej jazdy czystym i zadbanym samochodem.